Андрей Клычков поручил департаменту соцзащиты разработать методические рекомендации по правильному заполнению документов

Как отметил губернатор сегодня на заседании правительства Орловской области, многие орловцы при подаче заявлений на получение соцвыплат получили отказ.

Более 350 тысяч орловцев получают финансовую поддержку от государства. На Орловщине реализуются программы, в которых насчитывается 70 видов выплат.



За полгода объем выплат превысил 2 млрд. рублей. Это и федеральные, и региональные деньги. Особое внимание - семьям с детьми. С начала года ежемесячные выплаты на первого ребенка продлены с полутора до трех лет. Кроме того, за пособием могли обратиться семьи, где доход не превышает двух прожиточных минимумов. Раньше в расчет брали один минимум. Таким образом выплаты стали получать больше 4 тысяч орловских семей. Право на выплату пособий получило в два раза больше семей с первенцем. Еще с июня семьи с невысоким доходом стали получать пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. Выплата предоставлена 7,5 тысячам семей.



Губернатор рекомендовал департаменту соцзащиты провести дополнительные разъяснения по правильному заполнению форм документов. Связано это с тем, что многие орловцы при подаче заявлений получили отказ.

