Студенты Орловского колледжа искусств снимают фильм «Путешествие по неизвестной Орловщине»

Творческую группу возглавил орловец Евгений Григорьев.

В основе сценария фильма - путешествия по Орлу, Мценску, поездка в Клеймёново, Спасское-Лутовиново, и в каждом месте нужно найти что-то интересное, необычное, причем малоизвестное.

Одна из серий фильма будет сниматься в Новосильском районе в Вяжах, в центре парапланеризма. Где соведущим Евгения Григорьева станет автор музыки к фильму, популярный рок-музыкант Артур Беркут. Съемки планируют вести с воздуха.

А 8 августа в Спасском-Лутовинове Артур Беркут даст сольный акустический концерт. Он станет финальной сценой этого фильма. Первые две серии «Путешествий по неизвестной Орловщине» обещают смонтировать и выложить в медиапространство в конце августа, ко Дню российского кино.