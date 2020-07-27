Орловцев приглашают на выставку работ Николая Силаева

Мемориальная выставка произведений заслуженного художника России проходит в Орловском областном выставочном центре.

В экспозицию вошло 225 картин. В экспозицию вошло 225 картин.

Посетители смогу увидеть графические серии «Жизнь мирская», вошедшая в Золотой Фонд русской графики, иллюстрации к очерку Н.С.Лескова «Старые годы в селе Плодомасово», иллюстрации к повести Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», иллюстрации к роману И.С.Тургенева «Новь», «Зимние сады», живописные произведения «Вечерний Мценск» и «Туман в Савенково», произведения в жанре Ню.

Творчество Николая Силаева известно далеко за пределами Орловщины - его работы находятся в частных коллекциях и галереях Голландии, Германии и в других странах.

Выставка будет работать до 6 сентября.