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Свалка в Залегощенском районе причинила вред экологии

В мае 2020 года Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в границах Нижне-Залегощенское сельского поселения Залегощенского района Орловской области.


Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орлоской и Курской областям, в результате обследования инспекторы выявили несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов (битое стекло, обломки шифера, порубочные остатки деревьев, полиэтиленовые пакеты, пластиковая тара и прочие бытовые отходы). Общая площадь несанкционированного полигона отходов составила 55983,8 кв. м.
 
В ходе осмотра были отобраны образцы почвы и переданы в ФГБУ ЦНМВЛ для исследования на химико-токсикологические показатели. Экспертиза показала превышение содержания подвижной формы тяжелых металлов, а именно: цинка. 
 
Согласно выписке из ЕГРН указанный земельный участок принадлежит на праве собственности муниципальному образованию Нижне-Залегощенского сельского поселения Залегощенского района Орловской области.
 
По факту нарушения земельного законодательства РФ в адрес администрации поселения и главы администрации были направлены уведомления о составлении протоколов об административном правонарушении. 
 
С целью восстановления состояния окружающей среды по материалам планового рейдового осмотра исковое заявление прокурора отправилось в суд.
 
В июле 2020 года решением Залегощенского районного суда Орловской области требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на администрацию сельского поселения возложена обязанность по ликвидации свалки твердых коммунальных отходов.



Орловское Информбюро
27 июля 2020 года
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