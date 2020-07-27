ЕГЭ-2020: у некоторых орловских выпускников в экзаменационных работах по русскому языку отсутствовало задание № 26 Сегодня это выяснила апелляционная комиссия регионального центра оценки качества образования.





Рассмотрения апелляций проходило в дистанционном формате в режиме видеосвязи. Чаще всего выпускники не согласны с оцениванием второй части - творческой работы. В этом году у ряда выпускников отсутствовало задание под номером 26. За его выполнение можно было получить 4 балла. Сейчас идет выяснение причин. Маргарита Цыганкова, заместитель председателя региональной экспертной комиссии ЕГЭ по русскому языку: «На сканированных бланках ответов у них этого задания нет. А почему - мы не можем сказать. Выясним - почему. И если это действительная техническая ошибка, эти баллы выпускнику вернутся». аа





Орловское Информбюро

27 июля 2020 года



