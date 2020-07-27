Владельцев орловской турфирмы отправили за решетку Они обманули более сотни клиентов и обогатились на общую сумму более 6,6 млн рублей.









В суде установлено, что с мая по сентябрь 2017 года сообщники похищали денежные средства граждан, обратившихся в турфирму за оформлением путевок. Ущерб причинен 102 потерпевшим на общую сумму более 6,6 млн рублей.

Приговор по уголовному делу в отношении двух бывших руководителей туристической фирмы ООО «Империя отдыха» вынес Заводской районный суд Орла.В суде установлено, что с мая по сентябрь 2017 года сообщники похищали денежные средства граждан, обратившихся в турфирму за оформлением путевок. Ущерб причинен 102 потерпевшим на общую сумму более 6,6 млн рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил бывшего генерального директора фирмы к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 900 тыс. рублей, а его заместителя – к 4 годам лишения свободы, со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Отбывать наказание осуждённые будут в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, им назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью в сфере оказания туристических услуг на 3 года, сообщает сайт орловской областной прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.





Орловское Информбюро

27 июля 2020 года



