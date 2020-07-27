Орловцам путь к Светлой Жизни лучше пока забыть Купаться в озере на данный момент запрещено.





23 июля по микробиологическим показателям вода в озере Светлая Жизнь не соответствует требованиям гигиенических нормативов. Об этом По состояниюпо микробиологическим показателям вода в озере Светлая Жизнь не соответствует требованиям гигиенических нормативов. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Также нельзя пока купаться в пруду «Андриабуж» (Орловский район), в реке Зуша в районе села Корсаково (Корсаковского района), в озере Старом (Хотынецкий район) и в пруду деревни Большое Сотниково (Урицкий район).



Жителям Орла можно купаться только в Оке в районе Городского парка.





Орловское Информбюро

27 июля 2020 года



