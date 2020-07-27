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Андрей Клычков поздравил орловского ветерана Абрама Миркина со столетним юбилеем

Глава региона отметил, что великое поколение победителей всегда будет являться примером беззаветного служения и любви к родине, олицетворением мужества, отваги и стойкости.


Андрей Клычков:

«Сегодня поздравил нашего уважаемого ветерана Великой Отечественной войны, можно сказать человека-легенду – Абрама Израилевича Миркина – со знаменательным юбилеем – 100-летием!
 
А.И. Миркин – участник обороны и прорыва блокады Ленинграда. Воин-зенитчик бесстрашно шел огненными дорогами войны, громил врага и защищал Родину. За проявленную воинскую доблесть и фронтовые заслуги награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и другими боевыми наградами.
 
И после войны Абрам Израилевич достойно трудился, отдавая все силы восстановлению народного хозяйства, укреплению и развитию нашего региона.
 
Кстати, ветеран и сегодня продолжает держать себя в хорошей физической форме, принимает участие в общественной жизни, воспитании молодого поколения.
 
От всей души желаю Абраму Израилевичу крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, мира и добра!
 
Великое поколение победителей навсегда будет для нас примером беззаветного служения и любви к родине, олицетворением мужества, отваги и стойкости».



Орловское Информбюро
27 июля 2020 года
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