Андрей Клычков поздравил орловского ветерана Абрама Миркина со столетним юбилеем

Глава региона отметил, что великое поколение победителей всегда будет являться примером беззаветного служения и любви к родине, олицетворением мужества, отваги и стойкости.

Андрей Клычков:





«Сегодня поздравил нашего уважаемого ветерана Великой Отечественной войны, можно сказать человека-легенду – Абрама Израилевича Миркина – со знаменательным юбилеем – 100-летием!

А.И. Миркин – участник обороны и прорыва блокады Ленинграда. Воин-зенитчик бесстрашно шел огненными дорогами войны, громил врага и защищал Родину. За проявленную воинскую доблесть и фронтовые заслуги награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и другими боевыми наградами.

И после войны Абрам Израилевич достойно трудился, отдавая все силы восстановлению народного хозяйства, укреплению и развитию нашего региона.

Кстати, ветеран и сегодня продолжает держать себя в хорошей физической форме, принимает участие в общественной жизни, воспитании молодого поколения.

От всей души желаю Абраму Израилевичу крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, мира и добра!

Великое поколение победителей навсегда будет для нас примером беззаветного служения и любви к родине, олицетворением мужества, отваги и стойкости».