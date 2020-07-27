Задержан иностранец, причастный к Интернет-обману орловчанки

Женщина поверила, что ей положена компенсация за моральный ущерб в связи с приобретением ею якобы некачественных лекарственных препаратов. Подозреваемого в мошенничестве удалось установить при помощи коллег из Кабардино-Балкарии.

В ноябре 2019 года в полицию обратилась 59-летняя жительница Орловской области и рассказала, что неизвестный похитил принадлежащие ей денежные средства – 725 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что некоторое время назад женщина совершила заказ лекарственных препаратов на неизвестном Интернет-сайте на сумму 4300 рублей. Примерно через две недели данный заказ был получен, а спустя несколько месяцев ей на телефон стали поступать звонки. Молодой человек представился сотрудником одной из фирм и сообщил, что женщине положена компенсация в размере 450 тысяч рублей за моральный ущерб в связи с приобретением ею якобы некачественных лекарственных препаратов. Для ее получения женщине предложили открыть ячейку в банке, стоимость которой составила 25 тысяч рублей. В последующем женщина, выполняя действия мошенников, совершила ряд переводов денежных средств, в общей сложности лишившись 725 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель одного из государств ближнего зарубежья, который в момент совершения преступления находился на территории Российской Федерации. Полиция обнаружила также счет, на который были переведены сбережения орловчанки.

В беседе с полицейскими злоумышленник не стал отрицать свою причастность к совершению противоправного деяния. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он находится в следственном изоляторе УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике по подозрению в совершении аналогичного мошенничества.



В настоящее время проверятся причастность злоумышленника к другим преступлениям на территории Российской Федерации.