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Задержан иностранец, причастный к Интернет-обману орловчанки

Женщина поверила, что ей положена компенсация за моральный ущерб в связи с приобретением ею якобы некачественных лекарственных препаратов. Подозреваемого в мошенничестве удалось установить при помощи коллег из Кабардино-Балкарии.


В ноябре 2019 года в полицию обратилась 59-летняя жительница Орловской области и рассказала, что неизвестный похитил принадлежащие ей денежные средства – 725 тысяч рублей. 
 
Полицейские выяснили, что некоторое время назад женщина совершила заказ лекарственных препаратов на неизвестном Интернет-сайте на сумму 4300 рублей. Примерно через две недели данный заказ был получен, а спустя несколько месяцев ей на телефон стали поступать звонки. Молодой человек представился сотрудником одной из фирм и сообщил, что женщине положена компенсация в размере 450 тысяч рублей за моральный ущерб в связи с приобретением ею якобы некачественных лекарственных препаратов. Для ее получения женщине предложили открыть ячейку в банке, стоимость которой составила 25 тысяч рублей. В последующем женщина, выполняя действия мошенников, совершила ряд переводов денежных средств, в общей сложности лишившись 725 тысяч рублей.
 
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель одного из государств ближнего зарубежья, который в момент совершения преступления находился на территории Российской Федерации. Полиция обнаружила также счет, на который были переведены сбережения орловчанки.
 
В беседе с полицейскими злоумышленник не стал отрицать свою причастность к совершению противоправного деяния. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он находится в следственном изоляторе УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике по подозрению в совершении аналогичного мошенничества.
 
В настоящее время проверятся причастность злоумышленника к другим преступлениям на территории Российской Федерации.



Орловское Информбюро
27 июля 2020 года
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