Реализацией программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на Орловщине теперь займется специальная комиссия Её возглавил заместитель руководителя департамента здравоохранения Владимир Николаев.





Согласно программам, медработник при переезде в сельскую местность получает денежные выплаты. Врач - миллион рублей, фельдшер – полмиллиона. При этом если медработники трудоустраиваются в удаленной местности, то размер выплат увеличивается. Созданная комиссия займется документами. И теперь от решения комиссии будет зависеть одобрение или отклонение выплат.





Орловское Информбюро

28 июля 2020 года



