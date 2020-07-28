В Орловском районе объявили борьбу самозахвату земли Самострой находят с помощью аэрофотосъемки.





Уже направлено больше полутысячи писем собственникам участков. В них – уведомление о необходимости законодательно оформить земельные участки и постройки на них. В противном случае районные власти обещают устранять нарушения через суд и привлекать нарушителей к ответственности.





Надежда Невматулина

28 июля 2020 года



