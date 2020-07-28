Сегодня – День Крещения Руси Орловские храмы встретят праздник колокольным звоном.





Ровно в полдень сегодня во всех храмах и монастырях Орловской митрополии совершат праздничный звон-благовест. Акция проходит каждый год всей канонической территории Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году благовест совершат уже в 9-й раз.





Надежда Невматулина

28 июля 2020 года



