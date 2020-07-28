Уборочная кампания на Орловщине проходит под контролем МЧС

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Уборочная кампания на Орловщине проходит под контролем МЧССотрудники чрезвычайного ведомства следят за соблюдением правил пожарной безопасности.
Цель – предотвратить возгорания и пожары на полях, а также на объектах сушки, хранения и переработки зерна. Как показывает практика, значительный ущерб сельхоз предприятиям приносят пожары, которые происходят на зерноуборочных комбайнах. В МЧС еще раз напоминают: малейшая ошибка или небрежность может привести к возникновению пожара.
Надежда Невматулина
28 июля 2020 года