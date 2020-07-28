В Орловской области почти два месяца работают «Семейные приемные» Это служба социального сопровождения семей с детьми-инвалидами. И сегодня подведут первые итоги работы.





Из-за пандемии семейная приемная регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов перешла в дистанционный формат оказания помощи. Обращений, как отмечают в службе, меньше не стало. Любой родитель ребенка или взрослого с инвалидностью, может получить консультацию или поддержку: психологическую, юридическую или любую другую. И сегодня в «Семейной приемной» подведут итоги работы и наметят планы на будущее.





Надежда Невматулина

28 июля 2020 года



