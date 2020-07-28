Орловская область – в зоне опасного солнца По данным Гидрометцентра России, жителям ряда регионов, в том числе и нашего, стоит воздержаться от длительного нахождения на солнце.





Как говорят специалисты, в ближайшие дни (до среды включительно) в Орловской, Брянской, Курской и Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет достигать восьми (из 12-ти возможных) единиц. Поэтому, чтобы не получить солнечные удары и ожоги кожи, следует воздержаться от принятия солнечных ванн.





Надежда Невматулина

28 июля 2020 года



