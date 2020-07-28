Орловщина вошла в ТОП-10 лучших регионов по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» Такую информацию озвучили в Министерстве спорта страны.





Начиная с 2018 года на Орловщине создаются современные спортобъекты. В прошлом году построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в Ливнах. В районах области появились 14 универсальных площадок, модернизированы футбольные поля, кроме того шесть спортшкол региона закупили современное оборудование. В 2020 году начата реконструкция крытого теннисного корта, заключен контракт на разработку проектно-сметной документации строительства футбольного манежа. Есть планы и на 2021 год.





Анастасия Дорохова

28 июля 2020 года



