Военком Орловской области Сергей Старков отмечает юбилей

27 июля военный комиссар Орловской области полковник Сергей Алексеевич Старков празднует 60-й день рождения.

Жизненный путь Сергея Старкова с 17 лет связан с ответственным и благородным делом — служением Отечеству. С сентября 1981 года по декабрь 1983 года он проходил службу в Республике Афганистан. За успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 января 1984 года был награждён орденом Красной звезды.

Дальнейшую службу Сергей Алексеевич проходил на различных должностях офицерского состава.

С 1987 года полковник Старков связал свою жизнь с военным управлением – системой военных комиссариатов Орла и Орловской области. Прошёл ступени от помощника начальника отделения военкомата Железнодорожного района до военкома сначала Советского, а затем Северного и Железнодорожного районов.

Должность военкома Орловской области Сергей Старков занимает с 2010 года. За эти 10 лет наш регион стал одним из лучших в Западном военном округе Министерства обороны РФ по показателям служебной деятельности.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Орёл» и военный комиссариат Орловской области тесно взаимодействуют в рамках полномочий, определенных законодательством, успешно решают поставленные задачи. Установилось и более неформальное сотрудничество. Так, в 2008 году Сергей Старков принял участие в городском конкурсе «Лица города» и заслуженно победил в номинации «Служить России».