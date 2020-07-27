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В Орле завершен первый этап программы «Чистая Вода»

В «Орелводоканале» рассказали о дальнейших планах по реализации программы, которая проходит в рамках нацпроекта «Экология».


На Кромском водоводе прошли заключительные работы по врезке строящегося водовода по ул. Высоковольтной в существующий водовод по Кромскому шоссе. На горожанах это событие отразилось тем, что временно была прекращена подача воды в некоторых районах, о чем Орелводоканал сообщал заранее.
 
На сегодня в стадии реализации находится проект на улице Высоковольтной. В следующем году планируется строительство водоводов от ул. Генерала Родина до Авиационной, сейчас этот проект проходит экспертизу. Также предусмотрено строительство в Орле двух станций умягчения воды на Окском и Комсомольском водозаборных узлах. Кроме этого планируется строительство станции обезжелезивания в Кромах.



Орловское Информбюро
27 июля 2020 года
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