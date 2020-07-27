В Орловской области детские сады откроются 17 августа Сейчас в детских садах работают дежурные группы.





Как рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время эфира в соцсетях, детские сады вернутся к обычному формату работы с 17 августа. Андрей Клычков: «У нас с 1 августа было запланировано возобновление функционирования всех дошкольных учреждений. Сегодня на рабочей группе было предложение с 17 августа перевести все детские сады в обычный формат работы. Я думаю, что решение примем и будем к нему стремиться. Кроме того, с 1 августа планируется переход всех учреждений среднего профессионального и дополнительного образования в штатный режим. И с 1 сентября мы планируем начать учебный год в плановом режиме».





Артемий Лукьянчиков

27 июля 2020 года



