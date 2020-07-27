Салют в честь Дня города в Орле состоится, но массовых мероприятий не будет Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал во время эфира в соцсетях.





Андрей Клычков: «Я думаю, в четверг примем решение региональным штабом, о том, что мы 5 августа будем проводить поднятие флага на площади Мира, проведём небольшие мероприятия по районам города. Но при этом мы приняли решение не проводить каких-то больших мероприятий, никаких банкетов - для того чтобы обезопасить наших людей. Да, будет салют в 22 часа, но это непростое решение. Сегодня дал поручение подготовиться по выдаче масок для тех, кто пойдет смотреть салют».





Артемий Лукьянчиков

27 июля 2020 года



