Детские лагеря в Орловской области могут не открыться Об этом губернатор Орловской области сообщил во время эфира в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.





Андрей Клычков: «По детским лагерям – опять-таки это вопрос второй половины августа, конечная августовская смена, возможно, будет, и захватим сентябрь».





Артемий Лукьянчиков

27 июля 2020 года



