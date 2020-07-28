В Орловской области зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19 На сегодня в регионе выявлено 29 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 28 июля выявлено 29 новых случаев заражения COVID-19.



Всего с начала наблюдений – 5552 случаев заражения. Число больных в настоящее время – 1279. Выздоровели – 4185. Умерло – 88 человек.







Орловское Информбюро

28 июля 2020 года



