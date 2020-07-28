В Ливнах разбился мотоциклист ДТП произошло 27 июля в 14 часов.





34-летний водитель, управляя мотоциклом «Хонда», следовал в районе д.103 ул. Дружбы Народов. При движении произошло опрокидывание. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

28 июля 2020 года



