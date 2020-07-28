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За первое полугодие 2020 года в Орле зарегистрировано 322 случая мошенничества

Из них в Советском районе произошло 132, в Заводском – 120, в Северном – 38, в Железнодорожном – 32.


Как отмечает пресс-служба УМВД России по Орловской области, с каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема денег. В полиции напоминают, что любое преступление всегда проще предотвратить, чем бороться с его последствиями. 
 
УМВД России по г. Орлу просит орловцев обратить внимание на рекомендации, которых помогут сохранить деньги и ценности:
  • - Вы получили СМС-сообщение о неожиданном выигрыше. Задумайтесь! Такие сообщения рассылаются мошенниками с целью получения денежных средств от Вас. Не торопитесь расставаться с деньгами!
  • - Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что ваши близкие попали в беду. А для того, чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег. Ни в коем случае не переводите никому свои сбережения! Обязательно позвоните родственникам, чтобы проверить полученную информацию.
  • - К Вам пришли работники социальных служб. Прежде чем открывать входную дверь, позвоните в организацию, приславшую их. Никогда не отдавайте незнакомым людям деньги, ценности и документы.
  • - К Вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства, пищевые добавки или что-то другое. Помните: настоящие лекарства и пищевые добавки (БАД) можно покупать только в специализированных аптеках. А перед их применением нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
Помните если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы подозреваете, что в отношении Вас планируются противоправные действия - незамедлительно обратитесь в полицию.

Адреса, по которым следует обращаться, если преступление или происшествие предотвратить не удалось, Вы можете обратиться круглосуточно:
  • УМВД России по г. Орлу: ул. Гуртьева, 21, тел. дежурной части - 43-36-22, 45-85-52.
  • УМВД России по Орловской области: ул. Тургенева, 15, тел. дежурной части – 02 (с мобильного 102), 43-32-32.



Орловское Информбюро
28 июля 2020 года
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