В Болхове в результате ДТП пострадал водитель

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В Болхове в результате ДТП пострадал водительДТП произошло 27 июля в 22:40.
34-летний водитель «Шкоды Кодиак» допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Клан». В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» получил травмы. 19-летний водитель «Шевроле» не пострадал.
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро
28 июля 2020 года