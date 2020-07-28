В Болхове в результате ДТП пострадал водитель ДТП произошло 27 июля в 22:40.





34-летний водитель «Шкоды Кодиак» допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Клан». В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» получил травмы. 19-летний водитель «Шевроле» не пострадал. За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области







Орловское Информбюро

28 июля 2020 года



