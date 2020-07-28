Орловским предпринимателям в рамках госпрограммы предоставлено 232 займа

Ключевое место в развитии экономики региона отдано малому и среднему бизнесу. Поэтому в условиях пандемии были сделаны масштабные шаги по его поддержке.

На заседание правительства Орловской области говорили о реализации госпрограммы: «Развитие предпринимательства и деловой активности». В 2020 горду на нее выделено 276 миллионов рублей. В рамках госпрограммы для всех предпринимателей предусмотрена возможность реструктуризации и пролонгации договоров займов на 6 месяцев. К данному моменту предоставлено 232 займа, по пролонгации подписано 59 договоров.