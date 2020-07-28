Депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко провела в Орле приём граждан Пообщаться с народным избранником пришли пятеро жителей региона.





Вопросы, с которыми орловцы обратились к депутату Госдумы, в основном касались детей, а конкретнее обеспечения жильём выпускников детдомов и интернатов, а также помощи в лечении и реабилитации детей с различными тяжёлыми заболеваниями.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: Подключимся к вопросу, чтобы найти государственный центр, который поможет облегчить состояние ребёнка и состояние мамы. Второй вопрос - обращение, связанное с жильём. Ей была выделена земля для строительства дома, они завершают строительство, нужна помощь в подключении газа к её дому. Татьяне Гречихиной депутат пообещала помочь с устройством ее ребенка в центр психомоторного развития, а Елена Чеботарёва получит средства на курс лечения. Скоро в Орёл должен приехать специалист из столицы, специализирующийся на ДЦП. Со своим мальчиком женщина у него уже бывала. В Орёл врач приедет в августе. На курс из 12 занятий нужно 20 тысяч рублей. Елена рассказала, что после курса реабилитации ребенок стал лучше жевать и даже произносит слова «мама».





Антон Киселёв

28 июля 2020 года



