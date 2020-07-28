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Ко Дню города в Орле высадят 70 тысяч цветов

Вернутся на свои места и обновленные топиарные фигуры.


Оранжевые и лимонные бархатцы, сальвии, петуньи, цинерарии маритима. Эти растения и смотрятся красиво и устойчивы к погодным капризам нашего региона. А чтобы создать цветущие клумбы, закладку семян в теплицах «Зеленстроя» начинают еще в феврале и марте. А еще до этого продумывается и ландшафтный дизайн. 
 
Татьяна Можина, замдиректора по озеленению МУП «Зеленстрой»: «Каждая клумба прорабатывается нашим дизайнером, и мы уже знаем количество цветов на квадратном метре и рисунки делаем по этому количеству». 
 
К 5 августа цветы высадят около воинских памятников и захоронений, у Александровского моста, в скверах «Орлята», имени Ермолова и имени Гуртьева. И к празднику в областном центре должны появиться обновленные топиарные фигуры. Поэтому в топиарном цехе работа сейчас в самом разгаре. 
 
Чтобы оживить обмазанный влажной землей корпус, нужно посадить туда тысячи травинок почвопокровных растений. За несколько дней бесформенный каркас превращается зеленую фигуру. Главное - чтобы погода не подвела. 
 
Ко Дню города в Орле установят несколько топиарных фигур. «Улиток» планируют разместить возле администрации Заводского района. В сквере Семьи появятся «Гармонь», а «Дельфины» вернутся на традиционное место к «Кораблю» на Бресткой. На очереди реставрация топиарных лошадей и слонов.



Татьяна Тимохина
28 июля 2020 года
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