Ко Дню города в Орле высадят 70 тысяч цветов

Вернутся на свои места и обновленные топиарные фигуры.

Оранжевые и лимонные бархатцы, сальвии, петуньи, цинерарии маритима. Эти растения и смотрятся красиво и устойчивы к погодным капризам нашего региона. А чтобы создать цветущие клумбы, закладку семян в теплицах «Зеленстроя» начинают еще в феврале и марте. А еще до этого продумывается и ландшафтный дизайн.

Татьяна Можина, замдиректора по озеленению МУП «Зеленстрой»: «Каждая клумба прорабатывается нашим дизайнером, и мы уже знаем количество цветов на квадратном метре и рисунки делаем по этому количеству».

К 5 августа цветы высадят около воинских памятников и захоронений, у Александровского моста, в скверах «Орлята», имени Ермолова и имени Гуртьева. И к празднику в областном центре должны появиться обновленные топиарные фигуры. Поэтому в топиарном цехе работа сейчас в самом разгаре.

Чтобы оживить обмазанный влажной землей корпус, нужно посадить туда тысячи травинок почвопокровных растений. За несколько дней бесформенный каркас превращается зеленую фигуру. Главное - чтобы погода не подвела.

Ко Дню города в Орле установят несколько топиарных фигур. «Улиток» планируют разместить возле администрации Заводского района. В сквере Семьи появятся «Гармонь», а «Дельфины» вернутся на традиционное место к «Кораблю» на Бресткой. На очереди реставрация топиарных лошадей и слонов.