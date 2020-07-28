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Профессия - врач: Михаил Волчков

Указом Президента за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении долга, целый ряд российских врачей награждены орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Среди награжденных и орловские медики. Мы начинаем серию интервью с теми, кто получил награды.


Михаил Волчков, заместитель главного врача по медицинской части больницы им. С.П. Боткина. Он занимался организацией медицинской помощи и боролся за жизни тяжелых больных в реанимационном отделении. 
 
Михаил Владимирович рассказал о том, как была организована работа в начале пандемии, об инфицировании врачей и о том, как удалось избежать внутрибольничной вспышки коронавирусной инфекции. Самым сложным, по словам Волчкова, был период середины мая, когда возросло количество пациентов с COVID-19 и пришлось разворачивать дополнительные койки. А в начале июня возникла необходимость полностью закрыть основной многопрофильный стационар  и перепрофилировать койки для больных с коронавирусной инфекцией. Как отметил Михаил Волчков, все пациенты получали лечение и уход только за счет учреждения.
 
Что касается работы сотрудников учреждения, то для них были организованы все максимально безопасные и комфортные условия работы. Все врачебно-сестринские бригады были сформированы таким образом, чтобы они больше четырех-пяти часов не находились в красной зоне.
 
Как отметил Волчков, за последние две недели количество поступающих больных меньше, чем число выписываемых. Но, по мнению специалиста, успокаиваться пока рано. Поступающие в данные момент больные находятся в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Некоторые нуждаются в реанимационных мероприятиях.
 
21 июня в День медицинского работника Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении государственных наград врачам за особые заслуги в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Среди награжденных медиков был и Владимир Волчков. Он отмечен орденом  Пирогова.
 
На вопрос нашего корреспондента, как он воспринял награду, Владимир Волчков сказал: «Я не считаю, что эта моя личная награда. Это награда всей нашей больнице, всего нашего коллектива».



Елена Литинская
28 июля 2020 года
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