Ливенские полицейские быстро нашли потерявшегося малыша

Четырехлетний ребенок заблудился в поле. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

27 июля в вечернее время в полицию Ливен обратилась женщина. Она рассказала, что недалеко от села Троицкое пропал ее четырехлетний сын.

В ходе опроса полицейские выяснили, что данная семья приехала в гости к своим родственникам в село Троицкое. Мама мальчика пояснила, что вечером они вышли в поле, а через некоторое время она отправила ребенка домой, однако он так и не вернулся. Сначала родители попытались самостоятельно отыскать потерявшегося ребенка. Но когда на улице стало темно, женщина обратилась за помощью в полицию.

Для содействия в установлении местонахождения пропавшего были привлечены сотрудники МЧС. В ходе поисковых мероприятий полицейские прочесывали окрестности села, лесной массив. Чтобы сориентировать потерявшегося ему подавали сигналы с помощью фонарей и голоса. Примерно спустя два часа полицейские обнаружили мальчика в поле в нескольких километрах от дома.

В отношении родителей был составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели с родителями индивидуальную профилактическую беседу, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.