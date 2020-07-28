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Ливенские полицейские быстро нашли потерявшегося малыша

Четырехлетний ребенок заблудился в поле. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.


27 июля в вечернее время в полицию Ливен обратилась женщина. Она рассказала, что недалеко от села Троицкое пропал ее четырехлетний сын. 
 
В ходе опроса полицейские выяснили, что данная семья приехала в гости к своим родственникам в село Троицкое. Мама мальчика пояснила, что вечером они вышли в поле, а через некоторое время она отправила ребенка домой, однако он так и не вернулся. Сначала родители попытались самостоятельно отыскать потерявшегося ребенка. Но когда на улице стало темно, женщина обратилась за помощью в полицию.
 
Для содействия в установлении местонахождения пропавшего были привлечены сотрудники МЧС. В ходе поисковых мероприятий полицейские прочесывали окрестности села, лесной массив. Чтобы сориентировать потерявшегося ему подавали сигналы с помощью фонарей и голоса. Примерно спустя два часа полицейские обнаружили мальчика в поле в нескольких километрах от дома.
 
В отношении родителей был составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей.
 
Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели с родителями индивидуальную профилактическую беседу, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Орловское Информбюро
28 июля 2020 года
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