В Орловской области на объекте ТЭК прошло командно-штабное антитеррористическое учение

В учении приняли участие представители всех силовых структур региона.

24 июля 2020 года Оперативным штабом в Орловской области проведено командно-штабное антитеррористическое учение «Молния – Новоселово – захват» на объекте топливно-энергетического комплекса – обособленном подразделении «Нефтеперекачивающая станция «Новоселово» Брянского районного управления АО «Транснефть - Дружба». В ходе учения отработан комплекс мероприятий по пресечению террористического акта.





Согласно сценарию учения, условные «террористы», угрожая огнестрельным оружием, проникли в здание НТС «Новоселово» и захватили в качестве заложников 20 человек из числа сотрудников организации. Преступники выдвинули органам власти ряд политических и экономических требований, в случае невыполнения которых угрожали привести в действие взрывное устройство и ликвидировать заложников. Оперативным штабом в Орловской области было принято решение о проведении контртеррористической операции, которая завершилась освобождением заложников и нейтрализацией условных террористов.

Результаты проведения учения показали готовность сил и средств Оперативного штаба в Орловской области к действиям по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий.

Фото ГУ МЧС по Орловской области

