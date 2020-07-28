ЕГЭ: в Орловской области - 56 стобалльников по русскому языку

За четыре года в регионе количество стобалльных работ по этому предмету увеличилось более чем вдвое.

В нынешнем году выпускниками региона по русскому языку получено 56 максимальных результатов.

ЕГЭ по русскому языку стал самым массовым экзаменом для орловских выпускников, его сдавали более 3 тыс. ребят. Экзамен проходил в два этапа: 6 и 7 июля.

В течение четырех лет в области отсутствуют отрицательные результаты по предмету, сообщает информационный портал Орловской области.