ЕГЭ: в Орловской области - 56 стобалльников по русскому языку

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ЕГЭ: в Орловской области - 56 стобалльников по русскому языкуЗа четыре года в регионе количество стобалльных работ по этому предмету увеличилось более чем вдвое.
В нынешнем году выпускниками региона по русскому языку получено 56 максимальных результатов.
ЕГЭ по русскому языку стал самым массовым экзаменом для орловских выпускников, его сдавали более 3 тыс. ребят. Экзамен проходил в два этапа: 6 и 7 июля.
В течение четырех лет в области отсутствуют отрицательные результаты по предмету, сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро
28 июля 2020 года