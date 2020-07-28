Орловские стрелки завоевали первые награды после карантина

В Подмосковье в поселке Лисья Нора прошли Кубок России и Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. В активе наших спортсменов четыре награды.

Самым опытным в команде призеров был Никита Суханов. Благодаря своим успехам наш спортсмен попал в тройку потенциальных участников Олимпиады в Токио от Орловской области. Но отбор придется начинать заново - помешал коронавирус. В первых после долгого перерыва соревнованиях орловец занял второе место.

Никита Суханов, серебряный призер Кубка России (2020 г.): «Мы готовились, но только «вхолостую». Потому что здесь стрелять нельзя патронами, а мое упражнение стреляется патронами. Нужно, чтобы сидел здесь охранник. Думаю, что, когда начнется сам отбор, уже будем решать эту проблему».

Вместе с Никитой Сухановым за награды соревнований в Лисьей норе боролся и Даниил Митин. Его успехам не помешал и аппендицит - 17-летний спортсмен вышел из больницы за три недели до соревнований. Итог выступления Даниила Митина - золото всероссийских соревнований и бронза Кубка России.

Даниил Митин, победитель Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе (2020 г.): «Было не очень комфортно. Сильное волнение, долго не тренировались, не стреляли в этой атмосфере. Привыкли быть вместе: Никита, я, тренер. А тут люди из других городов, кто-то что-то говорит. Кашляет еще. Чихнет - тоже волнение нагнетает».

Добились успеха наши спортсмены и смешанной стрельбе. Кстати, впервые в Орловской области. Новая дисциплина, возможно, вскоре станет олимпийской. Так что у нашей пары есть время подготовиться. Да и выступление в Лисьей Норе можно считать успешным - до победы не хватило 0,9 очка!

Впереди у спортсменов плановые даты Чемпионатов России в личном и командном зачетах. Ждать новых наград от орловских стрелков мы будем в августе и сентябре. Но главное, чтобы все были здоровы.