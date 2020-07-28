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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- С поднятием дубликата флага Победы и салютом, но без больших мероприятий – празднование Дня города в Орле не будет массовым.
- Поддержка тех, кто просит помощи. К депутату Госдумы обращаются, как в последнюю инстанцию.
- «Цветочные фигуры» возвращаются на привычные места. Мы побывали там, где бабочкам вновь дарят яркий цвет и может зацвести гармошка.
- Без большого скопления народа, но звонко и мелодично. День Крещения Руси на Орловщине ознаменовал благовест.
Вести-Орёл
28 июля 2020 года