Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- С поднятием дубликата флага Победы и салютом, но без больших мероприятий – празднование Дня города в Орле не будет массовым.





- Поддержка тех, кто просит помощи. К депутату Госдумы обращаются, как в последнюю инстанцию.





- «Цветочные фигуры» возвращаются на привычные места. Мы побывали там, где бабочкам вновь дарят яркий цвет и может зацвести гармошка.





- Без большого скопления народа, но звонко и мелодично. День Крещения Руси на Орловщине ознаменовал благовест.