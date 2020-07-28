Шесть орловских выпускников стали мультистобалльниками По итогам шести госэкзаменов в области насчитывается 81 стобалльник.





Количество мультистобалльников увеличилось за счет экзаменов по истории и физике, сообщает сайт регионального центра оценки качества образования. Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Образовательные достижения выпускников на ЕГЭ радуют, вселяют оптимизм. Мы наблюдаем, что доля высокобалльных работ по физике осталась на том же уровне (7,8 %), а доля высокобалльников по истории увеличилась в два раза (15 %), равно как и количество мультистобалльников. Их стало шесть». В регионе ожидаются результаты по биологии, химии, иностранным языкам, поэтому максимальные баллы - возможны.





Орловское Информбюро

28 июля 2020 года



