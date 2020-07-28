Освободителей Орла поздравят концертами

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Освободителей Орла поздравят концертамиВ преддверии Дня города Орловский областной центр народного творчества проведет акцию «Концерт ветерану».
Концерты пройдут с 1 по 3 августа
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Творческая бригада представит праздничную программу во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны – те, кто участвовал в освобождении Орловщины. Яркими вокальными выступлениями артисты выразят им благодарность от всех жителей региона за возможность счастливо жить под мирным небом, любить и творить.
Концерты пройдут с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности.
Увидеть концерты можно будет и в Интернете. Пользователям соцсети «Вконтакте», в группе
ООЦНТ, будет доступна онлайн-трансляция (6+)
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Орловское Информбюро
28 июля 2020 года