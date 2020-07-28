В Орле на стене дома появился образ воина-защитника, исполненный в граффити Рисунки в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне созданы в рамках федерального проекта «Стены смысла».





Разрисовать стены орловских домов молодогвардейцы хотели еще к 24 июню, но из-за сложившейся эпидобстановки приступить вовремя к реализации задуманного не получилось. Ко Дню города должны появиться еще несколько граффити - сейчас думают над местом и темой. Ангелина Кулябина, руководитель аппарата «Молодой гвардии Единой России» Орловской области: «В год Памяти и Славы решили напомнить людям о важности сохранения исторической памяти и выразить благодарность ветеранам таким образом. Это уже второе граффити, созданное молодогвардейцами. Первое расположено в сквере Семьи - это портрет Тургенева и его цитата».





Всеволод Трифонов

28 июля 2020 года



