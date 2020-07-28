Над Орлом прозвучал праздничный перезвон в честь праздника Крещения Руси

В самом центре событий, на колокольне Успенского собора в этот момент оказалась наш корреспондент Татьяна Тимохина.

В Успенском соборе Орла находится самый большой колокол Орловской митрополии. Его вес 6 тонн 700 килограммов. И сегодня ровно в полдень большой колокол дал сигнал к началу благовеста. К нему присоединились колокола поменьше, а затем зазвучал малиновый звон, который подхватили все орловские храмы и монастыри.

Праздничный благовест звучит ежегодно на всей канонической территории Русской Православной Церкви. Хотя крещение Руси произошло в 988 году, праздник был учрежден лишь в 2008-м по инициативе Архиерейского собора Русской православной церкви. А с 2010 года праздник отмечается на государственном уровне. Дата 28 июля избрана как день памяти великого князя Владимира - крестители всея Руси. И утром во всех храмах прошла божественная литургия в память о нем.

Иван Дубовик, иерей Успенского собора: «Были совершены молебные пения, и поминались о здравии все, кто сейчас в трудном положении, в том числе и в связи с эпидемией. Желаем всем скорейшего выздоровления и всех благ!».

Как признаются верующие, всеобщего перезвона всегда ждут с благословением и надеждой на лучшее.

В 2012 году праздничный перезвон впервые объединил православные монастыри разных стран: России, Беларуси, Молдовы, Казахстана и других. А в 2016 году 28 июля Орел посетил Патриарх Кирилл. Он поздравил орловцев с 450-летием Орла и с праздником Крещения Руси.