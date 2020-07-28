Клычков и Садовничий подписали меморандум о сотрудничестве Речь идет о создании консорциума «Вернадский – Орёл».





Церемония подписания прошла сегодня в рамках заседания Российского совета олимпиад школьников в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Документ скрепили подписями глава Орловского региона и ректор МГУ, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий.



Реализация программы научно-образовательных консорциумов «Вернадский» стартовала в 2019 году. Программа направлена на активизацию потенциала вузов и научных организаций как региональных центров пространственного, интеллектуального и технологического развития.



В настоящее время созданы уже 13 научно-образовательных консорциумов «Вернадский», еще 6 запланированы.



Участниками консорциума «Вернадский – Орёл» станут вузы нашей области.



Проект «Вернадский» получил поддержку Президента РФ Владимира Путина. МГУ вместе с коллегами из регионов активно работает над реализацией этой инициативы, сообщает информационный портал Орловской области.



Фотография из сетевого аккаунта советника губернатора Сергея Лежнева







Орловское Информбюро

28 июля 2020 года



