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Несостоявшиеся туристы получат компенсацию не позднее 31 декабря 2021 года

Официально в Орле за помощью в Роспотребнадзор обратились около полусотни орловцев. Обращения поступали и в общественную приемную партии «Единая Россия».


Авиаперевозчики, туроператоры и турагентства вошли в список самых пострадавших во время пандемии. Сейчас они вновь начинают делать первые шаги для возобновления работы. Так, с 1 августа запускают международное авиасообщение, но лишь в три страны. Открывают свои границы для туристов: Великобритания, Турция и Танзания. Еще с тридцатью странами правительство ведет переговоры. Для тех, кто выберет отдых за границей, разработали правила: вернувшись из-за рубежа, в течение трех дней турист должен пройти тест на коронавирус, а его результаты занести в специальную форму на портале Госуслуг.
 
Проблемы туристической отрасли обсудили за круглым столом в партийной приемной «Единой России» в Орле. 
 
Представители турбизнеса провели три месяца в полной изоляции. Плюсом к этому регулярные конфликтные ситуации с туристами, которые не смогли уехать, улететь или уплыть по своей заранее оплаченной путевке. Турагенты говорят, что пострадали не меньше потребителей, и хотят, чтобы их услышали.
 
Евгений Гуров, представитель туристического агентства: «Мы объясняем, что деньги не украдены, не пропали, они находятся на депозите у туроператора. Люди, к сожалению, не слышат этого и считают, что они у нас, у региональных турагентств, что мы их удерживаем, скрываем. К сожалению, сложно людям объяснить, что это такая процедура, что мы лишь посредники, лишь представители федеральных туроператоров здесь в Орле».
 
В стране число туристов, чей отдых отменила пандемия, примерно полтора миллиона человек. За неделю приемов граждан по вопросам прав потребителей в сфере туристического обслуживания в орловскую общественную приемную «Единой России» поступало от 20 до 30 обращений в день.
 
Михаил Вдовин, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева: «Правительство РФ выделило 15 миллиардов рублей для компенсации поездок по России, но по-прежнему туристическая отрасль в сложном положении. Но еще в более сложном положение находятся люди. У нас в общественную приемную количество обращений возросло. Мы их систематизировали. Это обращения, связанные с отменой тура, невыполнением туроператорами своих обязательств по турам».
 
Деньги - здесь и сейчас - несостоявшиеся туристы не получат. Согласно последнему постановлению правительства страны, отдых можно перенести на 2021 год. В течение 60 дней с момента вступления его в силу от туроператора придет уведомление. Если нет, то деньги будут возвращены - не позднее 31 декабря 2021 года. Официально в Орле за помощью в Роспотребнадзор обратились около полусотни орловцев. Помощь в составлении претензий была оказана 36-ти.
 
В постановлении правительства РФ прописаны условия, при которых деньги туроператор обязан вернуть раньше. К примеру, если вы потеряли работу, перешагнули рубеж в 65 лет или находитесь из-за пандемии в тяжелой жизненной ситуации. Тогда срок возврата - 90 дней.



Анна Вайсергисер
28 июля 2020 года
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