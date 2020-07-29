Орловцам предлагают выбрать дерево года в России Всероссийский конкурс «Российское дерево года» проводится в рамках реализации программы «Деревья – памятники живой природы».





Конкурс проводится в нашей стране с 2017 года, он является национальным отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года». Программа «Деревья – памятники живой природы» была учреждена комитетами Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В этом году дерево, которое наберет максимальное количество голосов жителей России, будет представлять нашу страну на международном конкурсе «Европейское дерево года – 2021». Голосование за главное дерево страны и подробная информация о конкурсе размещены на официальном сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Итоги конкурса будут опубликованы здесь же 10 октября 2020 года, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

29 июля 2020 года



