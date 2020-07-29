Орловцам предлагают выбрать дерево года в России

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Орловцам предлагают выбрать дерево года в РоссииВсероссийский конкурс «Российское дерево года» проводится в рамках реализации программы «Деревья – памятники живой природы».
Конкурс проводится в нашей стране с 2017 года, он является национальным отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года».
Программа «Деревья – памятники живой природы» была учреждена комитетами Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
В этом году дерево, которое наберет максимальное количество голосов жителей России, будет представлять нашу страну на международном конкурсе «Европейское дерево года – 2021».
Орловское Информбюро
29 июля 2020 года