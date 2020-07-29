До 31 августа в Орле ограничено движение Ограничения связаны с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».





Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, в Орле будет временно ограничено движение транспортных средств по следующим участкам: ул. Автовокзальная;

ул. Розы Люксембург;

ул. Васильевская (на участке от пер. Западного до Карачевского шоссе);

ул. 5 Августа (на участке от моста Дружбы до ул. 1-й Курской);

ул. Тульская;

ул. 60 лет Октября (от ул. Октябрьской до ул. Максима Горького),

Московское шоссе (от ул. Рощинской до границы Орла);

Новосильское шоссе;

ул. Ливенская;

пер. Южный (на участке от ул. Пушкина до ул. Паровозной);

ул. Старо-Московская.





Орловское Информбюро

29 июля 2020 года



