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До 31 августа в Орле ограничено движение

Ограничения связаны с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».


Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, в Орле будет временно ограничено движение транспортных средств по следующим участкам:
 
  • ул. Автовокзальная;
  • ул. Розы Люксембург;
  • ул. Васильевская (на участке от пер. Западного до Карачевского шоссе);
  • ул. 5 Августа (на участке от моста Дружбы до ул. 1-й Курской);
  • ул. Тульская;
  • ул. 60 лет Октября (от ул. Октябрьской до ул. Максима Горького),
  • Московское шоссе (от ул. Рощинской до границы Орла);
  • Новосильское шоссе;
  • ул. Ливенская;
  • пер. Южный (на участке от ул. Пушкина до ул. Паровозной);
  • ул. Старо-Московская.



Орловское Информбюро
29 июля 2020 года
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