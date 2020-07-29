До 31 августа в Орле ограничено движение

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До 31 августа в Орле ограничено движениеОграничения связаны с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, в Орле будет временно ограничено движение транспортных средств по следующим участкам:
- ул. Автовокзальная;
- ул. Розы Люксембург;
- ул. Васильевская (на участке от пер. Западного до Карачевского шоссе);
- ул. 5 Августа (на участке от моста Дружбы до ул. 1-й Курской);
- ул. Тульская;
- ул. 60 лет Октября (от ул. Октябрьской до ул. Максима Горького),
- Московское шоссе (от ул. Рощинской до границы Орла);
- Новосильское шоссе;
- ул. Ливенская;
- пер. Южный (на участке от ул. Пушкина до ул. Паровозной);
- ул. Старо-Московская.
Орловское Информбюро
29 июля 2020 года