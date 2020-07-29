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МЧС: в жаркую погоду велика вероятность пожаров

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о соблюдении элементарных правил личной и пожарной безопасности.


Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
 
Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
Не бросайте горящие спички и окурки.
 
Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными.
 
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).
 
Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее позвоните в пожарную охрану (телефоны 01, 101, 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться. Давайте вместе сбережем нашу природу, дома и близких!
 
С 13 июля на территории региона установлен особый противопожарный режим.



Орловское Информбюро
29 июля 2020 года
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