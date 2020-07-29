Сегодня в Орле будет жарко Переменная облачность, без осадков.





29 июля на территории Орловской области ожидается жаркая погода.



В течение суток будет переменная облачность, преимущественно без осадков.



Ветер южный: ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,В течение суток будет переменная облачность, преимущественно без осадков.Ветер южный: ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12°...+17°C, днем +28°...+33°C.





Орловское Информбюро

29 июля 2020 года



