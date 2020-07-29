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В Орле состоится «Разговор поколений»

Театрализованный концерт пройдет 5 августа в честь 77-летия освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.


5 августа в 18:00 около памятника Комсомольцам Орловщины состоится театрализованный концерт «Разговор поколений», подготовленный Орловским областным центром народного творчества во взаимодействии с Управлением культуры и архивного дела.
 
В концерте примут участие артисты центра народного творчества и волонтёрские группы. «Разговор поколений» — это обращение современной молодёжи к тем, кто отдавал жизни ради счастливого будущего страны и народа. В концерте прозвучат любимые песни, которые в трудные военные времена давали надежду, поддерживали боевой дух и вселяли уверенность в Победе.
 
Посетить праздничный концерт смогут все желающие, а для пользователей социальной сети «ВКонтакте» будет доступна онлайн-трансляция в группе Орловского областного центра народного творчества.



Орловское Информбюро
29 июля 2020 года
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