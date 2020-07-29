В Орле состоится «Разговор поколений» Театрализованный концерт пройдет 5 августа в честь 77-летия освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.





5 августа в 18:00 около памятника Комсомольцам Орловщины состоится театрализованный концерт «Разговор поколений», подготовленный Орловским областным центром народного творчества во взаимодействии с Управлением культуры и архивного дела. около памятника Комсомольцам Орловщины состоится театрализованный концерт «Разговор поколений», подготовленный Орловским областным центром народного творчества во взаимодействии с Управлением культуры и архивного дела. В концерте примут участие артисты центра народного творчества и волонтёрские группы. «Разговор поколений» — это обращение современной молодёжи к тем, кто отдавал жизни ради счастливого будущего страны и народа. В концерте прозвучат любимые песни, которые в трудные военные времена давали надежду, поддерживали боевой дух и вселяли уверенность в Победе. Посетить праздничный концерт смогут все желающие, а для пользователей социальной сети «ВКонтакте» будет доступна онлайн-трансляция в группе Орловского областного центра народного творчества.





Орловское Информбюро

29 июля 2020 года



