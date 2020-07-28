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Денис Блохин: «Зелёная роща» получит финансовую поддержку

Об этом руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области сообщил в своих сетевых аккаунтах.


Денис Блохин:
«27 июля 2020 года Департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области c региональным оператором по обращению с ТКО «УК «Зеленая роща» заключено соглашение о предоставлении оператору за счет средств бюджета Российской Федерации субсидии в размере 58 млн. рублей.
Указанные средства выделены региону в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.04.2020 года № 473 и распоряжением Правительства РФ от 29.05.2020 года № 1449-р на обеспечение части затрат региональных операторов, возникших не ранее 28 марта 2020 г. в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Причиной такого пристального отношения к сфере обращения с отходами несколько:
во-первых, новая система обращения с отходами только проходит свое становление, ведь она была создана только в прошлом году;
во-вторых, с началом пандемии новой коронавирусной инфекции региональный оператор, действующий на территории Орловской области, оказался в неблагоприятной финансово-экономической ситуации в связи с временной приостановкой работы целого ряда юридических лиц и, следовательно, непоступлением платежей;
в-третьих, в связи с введением режима повышенной готовности и массовым переводом граждан на удаленную работу увеличилось образование ТКО в регионе в жилых массивах, поселках и микрорайонах.
С целью стабилизации финансово-экономического состояния, региональному оператору ООО «УК «Зеленая роща» будет предоставлена финансовая поддержка, направленная на погашение сложившейся кредиторской задолженности перед контрагентами, которые занимаются перевозкой, обработкой и размещением отходов, которые, несмотря на пандемию COVID-19, продолжали свою работу в усиленном режиме».



Орловское Информбюро
28 июля 2020 года
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