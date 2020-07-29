Фрукты и овощи: не ошибиться в выборе В орловском управлении Роспотребнадзора знают всё о том, как правильно выбирать дары природы. В ведомстве сегодня начинает работу горячая линия.





Специалисты готовы проконсультировать орловцев по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции, а также относительно сроков годности.



Задать вопросы можно через Единый Консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8 800 555 49 43. Горячая линия работает круглосуточно.





Орловское Информбюро

29 июля 2020 года



