Орловщина - в зоне магнитных бурь и высоких температур

По прогнозам синоптиков, сегодня, завтра и послезавтра на территории Орловской области ожидаются сильные магнитные бури и очень жаркая погода. Как это может отразиться на жителях, и стоит ли в эти дни посещать пляж?

Магнитные бури, прогнозируемые Гидрометцентром, на здоровье метеозависимых людей могут сказаться отрицательно. Особенно если есть проблемы с сердечнососудистой системой. Как пояснил завотделением сосудистой хирургии Орловской областной клинической больницы Роман Терещенко, повышение температуры тела и атмосферные воздействия могут спровоцировать развитие тромба и резко прекратить приток артериальной крови к органам и тканям человека.

Впрочем, метеозависимы далеко не все. А вот перегрев и ультрафиолет могут негативно отразиться на каждом. В ближайшие дни синоптики прогнозируют повышение температуры до 33 градусов.

Сергей Серегин, врач-онколог Орловского областного онкологического диспансера: «Ультрафиолетовое облучение и ожоги кожи являются основным фактором в развитии злокачественных образований - рака кожи и злокачественной меланомы кожи».

Поэтому загорать в пик солнечной активности медики не рекомендуют. Присоединяются к рекомендациям и сотрудники МЧС. Они напоминают, что безопасно солнечные ванны можно принимать до 11 часов утра и после 5 часов вечера. Но как раз с 11:00 до 17:00 на пляжах настоящий аншлаг, и именно в это время есть риск получить не только ожог кожи. Спасатели предупреждают: в жаркую погоду можно получить солнечный удар. Чтобы избежать неприятных последствий во время пребывания на улице в жаркую погоду, нужно носить головной убор, пользоваться солнцезащитным средством и соблюдать питьевой режим.

Сильная жара и магнитные бури в Орловской области, по прогнозам синоптиков, продержатся еще пару дней.