Орловщина вошла в десятку пилотных регионов, где успешно реализуется проект «Семейная приемная» Это проект Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ).





За первый месяц работы в орловскую «Семейную приемную» поступило и обработано больше полусотни обращений от семей, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями. Отличительная черта центра в том, что здесь готовы принять и представителя инвалида с ментальными нарушениями старше 18 лет. Сейчас, кстати, кураторы Всероссийской организации родителей детей-инвалидов работают над проектом «Помоги учиться дома». Марина Гольцова, куратор проекта образование ВОРДИ по Орловской области: «Наши детки многие находятся на дистанционном обучении - уже изначально по своим физическим возможностям они не могут посещать образовательные учреждения, и коррекционных школ у нас очень мало. Мы надеемся, их будет больше. Будем развиваться и работать в этом направлении». Связаться со специалистами ВОРДИ можно по единому телефону 8-800-250-42-43.





Анна Вайсергисер

29 июля 2020 года



