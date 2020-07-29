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Орловщина вошла в десятку пилотных регионов, где успешно реализуется проект «Семейная приемная»

Это проект Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ).


За первый месяц работы в орловскую «Семейную приемную» поступило и обработано больше полусотни обращений от семей, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями. Отличительная черта центра в том, что здесь готовы принять и представителя инвалида с ментальными нарушениями старше 18 лет. 
 
Сейчас, кстати, кураторы Всероссийской организации родителей детей-инвалидов работают над проектом «Помоги учиться дома». 
 
Марина Гольцова, куратор проекта образование ВОРДИ по Орловской области: «Наши детки многие находятся на дистанционном обучении - уже изначально по своим физическим возможностям они не могут посещать образовательные учреждения, и коррекционных школ у нас очень мало. Мы надеемся, их будет больше. Будем развиваться и работать в этом направлении». 
 
Связаться со специалистами ВОРДИ можно по единому телефону 8-800-250-42-43.



Анна Вайсергисер
29 июля 2020 года
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