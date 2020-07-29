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Регистрация прав собственности стала проще

На официальном сайте Росреестра появился новый сервис «Личный кабинет кадастрового инженера».


Он позволяет сделать порядок взаимодействия между теми, кто готовит документы на регистрацию и теми, кто ставит объект на кадастровый учет, более прозрачным и сокращает сроки оформления в собственность объектов недвижимости. А скоро возможности сервиса станут еще шире.
 
Как рассказали в ведомстве, теперь посредством электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» орган регистрации прав будет уведомлять кадастрового инженера в случае государственного кадастрового учета государственной регистрации прав, а также государственного кадастрового учета земельных участков в отношении которых кадастровым инженером был оформлен акт согласования местоположения границ.
 
Такой же порядок будет действовать в случаях приостановления кадастрового учета или регистрации прав, а также если будет выявлена реестровая ошибка. Это позволит повысить качество предоставления госуслуг, сократить отказы в регистрации прав на объекты недвижимости.



Оксана Гранн
29 июля 2020 года
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